Nicht immer klappt es gut mit dem Schlafen. Quelle: colourbox.de

Manchmal kann man nachts nicht gut schlafen. Am nächsten Tag ist man dann müde und kann sich nicht so gut konzentrieren. Forscher haben herausgefunden, dass jeder dritte Erwachsene in Deutschland nicht gut schläft. Erwachsene schlafen außerdem häufig nicht lang genug. Eigentlich sollten sie jede Nacht mindestens sechs Stunden schlafen.

Nicht nur Erwachsene, auch Kinder sollten genug Schlaf bekommen. Um gesund zu bleiben, sich wohlzufühlen und zu wachsen, ist das sehr wichtig. Während jemand schläft, passieren im Körper nämlich viele Dinge, ohne dass man es merkt.