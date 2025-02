logo!: 102 Schlangen im Vorgarten!

Achtung, jetzt kommt echtes Albtraummaterial ... stellt euch vor, ihr wollt eigentlich nur eine Blumenzwiebel im Vorgarten eingraben - und auf einmal stoßt ihr auf- und zwar Giftschlangen! Ahhh! So ähnlich ging es einem Mann in einem Australien : Der Mann rief einen Reptilienfänger, weil er vier bis fünf rotbäuchigen Schwarzottern im Garten beobachtete. Der entdeckte dann unter einem Laubhaufen ein. Erst 40, dann nochmal 40 ... immer mehr und mehr Schlangen zog er hervor!- das sei ja schon mehr als 101 Dalmatiner, scherzte der Reptilienfänger.

Irgendwann hörte der Reptilienfänger auf zu zählen, so viele Schlangen fand er in dem Vorgarten.

Schlangennest im Garten - kann das hier auch passieren?!

Schwarze Rotbauchschlangen sind giftig, aber nicht lebensgefährlich. Ihr Biss löst allerdings starke Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen aus. In Australien gibt es mehr als 180 Schlangen-Arten, zwei Drittel von ihnen sind giftig. Begegnungen mit Giftschlangen sind dort also gar nicht so ungewöhnlich. Schlangen kommen dort immer häufiger in Gärten und Häuser, da ihr natürlicher Lebensraum wegen Umweltzerstörung und den Folgen der Klimakrise schrumpft. Speziell ausgerüstete Reptilienfänger fangen die Schlangen, wenn sie Menschen zu nahe kommen und setzen sie in unbewohnten Gebieten wieder aus.