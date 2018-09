Wenn euer Zeugnis schlecht ausgefallen ist, solltet ihr euren Eltern trotzdem die Wahrheit sagen. Versucht das in einer ruhigen Minute zu tun, nicht einfach so zwischendurch. Überlegt euch vorher genau, was ihr sagen wollt. Berichtet ehrlich, warum ihr Probleme in manchen Fächern hattet. Vielleicht habt ihr auch schon eine Idee, wie ihr euch im nächsten Jahr verbessern könnt, zum Beispiel mit Nachhilfeunterricht.