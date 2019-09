Märchenschloss feiert Geburtstag

Im Freizeitpark Disney World Resort in den USA steht Cinderellas Schloss.

Quelle: ap

Kommt euch das Schloss nicht auch bekannt vor? Der Macher der Disney-Filme Walter Elias Disney war von dem Schloss in Bayern so begeistert, dass er es als Vorlage für die Schlösser in den Zeichentrickfilmen Cinderella und Dornröschen nahm. Auch das Schloss am Anfang jedes Disney-Films soll an Schloss Neuschwanstein angelehnt sein. In den Disney-Freizeitparks wurden diese Schlösser nachgebaut.