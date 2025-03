logo!: Schmetterlingssterben in den USA!

Kam bei euch schon ein Schmetterling vorbei? Bei den Frühlingstemperaturen zurzeit erwachen sie langsam aus ihren Winterquartieren und tun das, tun das, was sie für die Natur und uns Menschen wichtig macht: Blüten bestäuben . Allerdings gibt es da schon seit Jahren ein Problem: Es gibt. Und das ist nicht nur in Europa so, sondern auch in den USA. Forschende haben jetzt herausgefunden, dassin den USA