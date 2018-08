Schmutzige Kreuzfahrtschiffe

Nur eins der vom NABU überprüften Schiffe wird mit Flüssiggas als Kraftstoff betrieben. Das verpestet die Luft nicht so stark wie die Verbrennung von Schweröl und ist deshalb umweltfreundlicher.



Doch ganz so einfach ist das auch nicht mit dem Flüssiggas. Denn es gibt noch nicht so viele Flüssiggas-Tankanlagen, weil sie sehr teuer sind. Außerdem muss Flüssiggas bei minus 164 Grad Celsius gelagert werden. Das verbraucht viel Energie, was auch wieder nicht gut für die Umwelt ist. Damit die Kreuzfahrtschiffe mit dem Flüssiggas fahren können, müssten sie auch noch umgebaut werden - und das kostet natürlich auch viel Geld.