Der Winter ist da! Passend zum ersten Adventswochenende hat es fast überall in Deutschland geschneit. In vielen Städten hieß es: Schlitten fahren, Schneemann bauen oder auf zur Schneeballschlacht! In den Bergen des Thüringer Waldes öffneten sogar die ersten Skilifte. Viele haben sich über diesen Schnee gefreut. Doch in einigen Teilen Deutschlands hat er auch für Probleme gesorgt.