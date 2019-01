Im Süden Deutschlands hat es in den vergangenen Tagen so viel geschneit, dass es in manchen Gebieten zu großen Problemen gekommen ist. Züge sind ausgefallen, einige Straßen waren kaum noch befahrbar. Das hat auch dazu geführt, dass der Unterricht an einigen Schulen ausgefallen ist. Manche Schulen bleiben sogar die ganze Woche geschlossen. Die perfekte Gelegenheit, um sich mit Freundinnen und Freunden zu einer Schneeballschlacht zu treffen.