Seit Donnerstagabend schneit es im Südosten von Frankreich. Die heftigen Schneefälle haben Chaos ausgelöst. Ein Mann wurde von einem Baum erschlagen - der Schnee war so schwer, dass der Baum umgeknickt ist. Und auch Strommasten sind durch den schweren Schnee zusammengebrochen. Deshalb haben Hunderttausende Menschen in Frankreich keinen Strom. An vielen Orten gibt es auch kein Internet und man kann nicht telefonieren. Tausende Techniker sind im Einsatz, der Zugang ist für sie oft schwierig.