In vielen Geschäften gibt es ständig etwas Neues.

Billig kann die Kleidung nur sein, weil sie in Ländern hergestellt wird, in denen die Näherinnen und Näher nur sehr wenig Geld für ihre Arbeit bekommen - zum Beispiel in China, Pakistan oder Bangladesch. Oft sind die Arbeitsbedingungen in den Fabriken dort sehr schlecht.



Ein weiteres Problem von Fast Fashion: Es entsteht sehr viel Abfall. Heute wird doppelt so viel Kleidung produziert wie noch vor 20 Jahren. Und Fast-Fashion-Kleidung wird meist nur kurz getragen, bevor sie wieder aussortiert wird. Hinzu kommt: Die Modeläden vernichten Berge von Klamotten, die sie nicht verkauft haben. Die Kleidung ist also so billig, dass es weniger kostet, sie zu vernichten, als sie zum Beispiel zu recyceln. Das alles ist natürlich nicht gut für die Umwelt.