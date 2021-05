ZDFtivi | logo! - Sonderplatz: Shinkansen Maglev in Japan (8/8)

Zugegeben: das hier ist kein richtiger Zug, wir wollten ihn euch aber trotzdem zeigen. Dieser besondere Shinkansen fährt bis zu 600 Kilometer pro Stunde. Das müsste doch eigentlich Platz 1 sein, denkt ihr euch jetzt sicher! Allerdings ist das kein richtiger Zug, denn er fährt nicht auf Schienen. Im Moment wird dieser besondere Shinkansen in Japan noch getestet. Er fährt in einer Fahrrinne aus Beton und schwebt mit Hilfe von Magneten über die Fahrbahn. Mit dieser neuen Technik kann er so richtig Gas geben. Allerdings soll es noch ein paar Jahre dauern, bis Menschen zwischen den beiden Städten Tokio und Osaka in ihm hin und her flitzen.