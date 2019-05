Instagram

Manche lassen sich von den vielen schönen Fotos in den Sozialen Medien beeinflussen. Viele dieser Fotos sind allerdings mit Hilfe von Computerprogrammen bearbeitet. So kann man zum Beispiel die Haut glatter machen, die Figur schmaler und die Augen größer. Einige Jugendliche und Kinder wünschen sich dann so auszusehen, wie auf den bearbeiteten Fotos und wollen deshalb operiert werden.