In den kommenden Wochen werden die Schulen in Deutschland nach und nach wieder öffnen. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wurden sie Ende März geschlossen. Gelernt wird trotzdem - zuhause und am Handy oder Rechner. Zeit für einen Zwischenstand: Wie hat die "Schule zuhause" bisher geklappt? Das wurde jetzt mit einer Umfrage genauer untersucht.