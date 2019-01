Die Schülerinnen und Schüler demonstrieren also absichtlich während der Schulzeit und nicht am Wochenende oder nach der Schule. Das Problem: In Deutschland gibt es eine Schulpflicht. Das heißt, dass Schüler und Schülerinnen nicht einfach so Schule schwänzen können, um zu demonstrieren. Deshalb sind zum Beispiel einige Lehrerinnen und Lehrer und auch Eltern gegen diese Demonstrationen. Manche unterstützten die Schülerinnen und Schüler aber auch dabei. Wer bei den Demonstrationen teilnehmen will, sollte auf jeden Fall vorher mit Lehrern und Eltern darüber sprechen. logo! erklärt euch im Video, was erlaubt ist und was nicht.