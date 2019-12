Es gibt viele komplizierte Verträge - zum Beispiel für das Smartphone - und damit kommen auch viele Fragen auf: Kann man einen solchen Vertrag einfach so abschließen? Welche Kosten können entstehen? Und was muss man dafür wissen? Ziemlich viel, sagen Experten und Expertinnen und deshalb ist es wichtig, schon früh zu lernen, wie man mit Geld und Verträgen umgeht. Sie wollen, dass es in Schulen insgesamt mehr ums Thema Geld geht. Denn bisher steht das selten oder erst in höheren Klassenstufen auf dem Stundenplan.