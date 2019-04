Nun gibt es erste Schulen, die ihren Schülern Windeln zur Verfügung stellen. So müssen die Kinder und Jugendlichen die Schultoiletten nicht mehr benutzen. An der Stefan-Spülberg-Schule in Mainz wurde die Idee schon umgesetzt: Jeden Morgen werden im Klassenraum sogenannte Hygiene-Pants verteilt. Sie sollen bis zum Mittag halten. Schülerrinnen und Schüler die bis 15:00 Uhr oder später Unterricht haben, dürfen sich nach dem Mittagessen eine zweite Hygiene-Pants nehmen. logo! hat die Schüler besucht und mit ihnen darüber gesprochen. Mehr dazu, erfahrt ihr im Video.