In Australien haben am Freitag Tausende Jugendliche die Schule geschwänzt. In mehreren Städten sind sie stattdessen auf die Straßen gegangen und haben protestiert: gegen die Klimapolitik Australiens - für mehr Klimaschutz. Denn: In Australien wird im Vergleich zu vielen anderen Ländern sehr viel klimaschädliches CO2 ausgestoßen. Die Schülerinnen und Schüler wollen das nicht länger mit ansehen.