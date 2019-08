Die Schülerinnen und Schüler gaben an, dass es ihnen besonders wichtig ist, später mit netten Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Für Jungs sind die Aussichten auf eine gute Karriere besonders wichtig. Sie wollen vor allem in einer Firma zu arbeiten, in der sie aufsteigen und einen besseren Job bekommen können. Aber: Auch mehr als die Hälfte der befragten Mädchen findet Karrierechancen wichtig.