ZDFtivi | logo! - Schülerdemo für Klimaschutz

Demonstrieren für den Klimaschutz, und zwar während der Schulzeit: Die Schwedin Greta hat damit angefangen, jetzt machen viele mit. Auch in Deutschland sind am Freitag Schüler auf die Straße gegangen statt in den Unterricht. logo! war in Bonn dabei.