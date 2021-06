Für eine erfolgreiche Schülerfirma braucht ihr eine gute Idee: Was wollt ihr mit eurer Firma machen? Vielleicht gibt es etwas, was ihr euch schon immer an eurer Schule oder in eurem Umfeld gewünscht habt. Oder ihr bringt besondere Interessen und Fähigkeiten mit, die ihr nutzen könnt.