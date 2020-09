Eine Gedenkstelle vor der Synagoge in Halle.

Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Viele Menschen haben am Donnerstag in Halle in Sachsen-Anhalt Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet, um der Opfer des Angriffs zu gedenken. Am Mittwochmittag hat ein Mann in Halle zwei Menschen erschossen. Kurz nach der Tat wurde ein 27-jähriger Deutscher festgenommen. Er hat mittlerweile zugegeben, dass er die Tat begangen hat. Es war wohl ein gezielter Angriff vor allem gegen jüdische Menschen und auch gegen Ausländer - also ein antisemitischer und rechtsextremer Angriff.