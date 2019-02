Experten meinen, dass vor allem der dichte Autoverkehr in Bangkok schuld ist an der Luftverschmutzung. Fast immer herrscht Stau und es sind viele alte Fahrzeuge unterwegs, die extrem viele schädliche Abgase in die Luft pusten. Aber auch die Abgase aus Fabriken belasten die Luft. Manche Bauern brennen auch die Felder am Rand der Stadt nach der Ernte ab, was für zusätzlichen Qualm sorgt. Thailands Hauptstadt gehört mittlerweile zu den zehn Städten mit der weltweit schlechtesten Luft.