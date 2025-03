logo!: Bundestag stimmt über Milliarden ab

Allerdings: So viel Geld hat Deutschland nicht einfach so rumliegen! Es müsste sich dafür Geld leihen - also- und zwar. Damit das doch erlaubt wird, muss unter anderem ein wichtiges Schuldenbremse . Und genau darüber wurde heute abgestimmt. Und was kam raus? Die nötige Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag hat dafür gestimmt, diese geplanten hohen Schulden möglich zu machen.