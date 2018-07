ZDFtivi | logo! - Milena ruft logo!mobil zu Schulprojekt

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ein Staat, zum Beispiel Deutschland, funktioniert. Klar, man kann das nachlesen oder aber in einer tollen Projektwoche so richtig erleben. Das hat Milena gemacht und auch das logo!mobil an ihre Schule eingeladen.