Die Schülerinnen und Schüler bleiben an mindestens zwei Tagen bis zum Nachmittag in der Schule. Zwischen AGs und Mittagessen gibt es natürlich auch Unterricht. Dabei nutzen die Kinder ein interaktives Whiteboard, also eine elektronischeTafel, auf der sie und die Lehrerinnen und Lehrer in verschiedenen Farben malen oder schreiben, Bilder anzeigen oder Lernvideos abspielen können.