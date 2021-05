Deshalb könnte Schule im Freien Zukunft haben

Schulklassen, die regelmäßig im Freien lernen, gab es auch schon vor Corona. Manche verlegten zum Beispiel den Biologie-Unterricht nach draußen in den Wald. Die Idee dahinter: Statt die Tiere und Pflanzen ins Klassenzimmer zu holen oder sie nur in Büchern oder Filmen anzuschauen, besucht man sie einfach in ihrem natürlichen Lebensraum - im Wald. Doch nicht nur im Wald, auch in Parks oder sogar am Strand kann unterrichtet werden: Hauptsache draußen.