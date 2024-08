Na, steckt ihr noch mittendrin in den großen Sommerferien oder sind die bald schon wieder vorbei? In Thüringen sind die Sommerferien seit heute vorbei. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen geht die Schule am Montag wieder los. Während Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg und Bayern erst Ende Juli in die Ferien gestartet sind.