Schule für Mädchen in Kibera

In dem afrikanischen Land Kenia können viele Mädchen nicht zur Schule gehen. Auch in Kibera - einem Slum in der Hauptstadt Nairobi - ist das so. Um das zu ändern, wurde eine Schule nur für Mädchen gegründet. logo! hat die 14-jährige Rukia dort getroffen.