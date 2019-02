ZDFtivi | logo! - Roise pendelt zwischen zwei Ländern

Für die 15-jährige Roise könnte der Brexit zum großen Problem werden. Sie wohnt in Irland und geht in Nordirland zur Schule. Ihr Schulweg dauert nur 15 Minuten. Durch den Brexit könnte sie in Zukunft viel länger brauchen. Simone hat mit Roise gesprochen.