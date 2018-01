Vielen Schulen fehlt Geld. Alte Turnhallen, Toiletten, die dringend renoviert werden müssten oder fehlende Computer und Laptops - vielleicht kommt euch das bekannt vor. Nicht überall in Deutschland sind die Zustände an den Schulen so dramatisch, aber in einigen Städten leiden Schüler und Lehrer sehr darunter. Deshalb fordert der Deutsche Lehrerverband, dass die Bundesregierung mehr Geld für renovierungsbedürftige Schulen ausgeben soll. Wenn es nach den Lehrern geht, sollen die Schulen in ganz Deutschland insgesamt zehn Milliarden Euro bekommen.