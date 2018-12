Wie gut ist eure Schule ausgestattet? Habt ihr Tablets an der Schule? Ist euer Internet schnell genug? An vielen Schulen fehlt es an digitaler Ausstattung: keine Tablets, schlechtes Internet. Die Bundesregierung möchte das jetzt ändern: Alle Schulen in Deutschland sollen auf den neuesten Stand gebracht werden. Ihr Plan: Geld für Schulen an die Regierungen der Bundesländer zahlen. Aber dafür müsste erst das Grundgesetz geändert werden.