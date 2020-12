Deutschland macht so viel Schulden wie nie

In der Politik kann Haushalt aber noch etwas ganz anderes bedeuten: Der Bundeshaushalt ist eine gemeinsamer Plan, in dem festgelegt wird, wie viel Geld für was ausgegeben wird. Zum Beispiel wie viel Geld die Regierung in Bildung, Landwirtschaft oder auch Klimaschutz steckt. So ein Bundeshaushalt wird immer für das kommende Jahr geplant.