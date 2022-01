Nach und nach kehren also Millionen Schülerinnen und Schüler in ihre Klassenräume zurück. Gleichzeitig steigen die Coronazahlen. Das liegt auch an der neuen Corona-Variante: Omikron gilt als super ansteckend. Da viele Kinder noch nicht gegen Corona geimpft sind, könnte es deshalb noch schneller als bisher zu größeren Ausbrüchen kommen – zum Beispiel in Schulen. Auch wenn Omikron für die meisten Kinder in der Regel nicht gefährlich ist, machen sich einige vor dem Schulstart nach den Ferien Sorgen.