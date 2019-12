In Iran gibt es immer wieder Probleme mit Luftverschmutzung. Jedes Jahr sterben Tausende Menschen sogar daran. Vor allem die Autos sind schuld an der schlechten Luft in vielen Städten. Sie stoßen schädliche Abgase aus, die die Luft verschmutzen. Trotzdem wollen und können viele Menschen nicht darauf verzichten, mit dem Auto zu fahren. Denn in vielen Städten gibt es kaum öffentliche Verkehrsmittel. Nicht nur Autos, sondern auch die Abgase von Fabriken und Kraftwerken sorgen für schlechte Luft.