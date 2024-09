Stellt euch mal vor, ihr kriegt an eurer Schule täglich Essen. Müsst euch also nicht selbst versorgen, sondern nehmt höchstens ein Pausenbrot mit. Und dann kommt einfach gar kein Essen in der Schule an. Und das nicht nur an einem Tag. So geht es gerade Tausenden Schülerinnen und Schülern in Berlin. Der Grund: Nach den Sommerferien sollte eine Firma nicht wie bisher rund 5.000 Schulessen ausliefern, sondern 50.000 Essen an insgesamt 100 Schulen.