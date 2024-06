Sommerferien? Hä, das ist doch noch voll lang hin...Naja, kommt ganz darauf an, wo ihr wohnt! In Sachsen und Thüringen zum Beispiel fangen die Ferien schon am 20. Juni an, also ganz bald. In vielen anderen Bundesländern starten sie Mitte Juli. Und in Bayern müsst ihr euch sogar noch bis Ende Juli gedulden. Warum das so unterschiedlich ist, erfahrt ihr hier.