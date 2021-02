Wenn Präsenzunterricht und das Lernen zu Hause abgewechselt werden, nennen Erwachsene das Wechselunterricht. Ihr könnt euch das so vorstellen: Eure Klasse wird in zwei Hälften geteilt. Während die eine Hälfte in einer Woche in die Schule geht, macht die andere Hälfte in der Zeit Unterricht zuhause. In der darauffolgenden Woche wird dann gewechselt. Oder am nächsten Tag. So hat jeder mal die Möglichkeit in die Schule zu gehen.