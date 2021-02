Für einige von euch war dieser Montagmorgen vielleicht ganz anders als die in den vergangenen Wochen. Statt Computer oder Tablet zuhause, hieß es vor allem für viele Grundschülerinnen und Grundschüler in Deutschland: Jacke an, Ranzen auf und ab in Schule. Denn in insgesamt zehn Bundesländern startete heute in Grundschulen und in Abschlussklassen der Präsenzunterricht: also Unterricht in der Schule und nicht mehr zuhause.