ZDFtivi | logo! - Schulpate für Roya

Wenn Kinder aus einem anderen Land nach Deutschland kommen, ist es für sie am Anfang häufig schwer, in der Schule gut mitzukommen. Deshalb gibt es an manchen Schulen Paten für die Kinder. logo! hat Joeal, Roya, Michaela und Zora kennengelernt.