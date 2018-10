Heute gehen alle Kinder, egal ob arm oder reich, Mädchen oder Junge, zunächst einmal zur Grundschule. Danach besuchen sie, je nachdem was sie interessiert und wie gut sie in der Schule sind, die Hauptschule, die Realschule, eine Gesamtschule oder das Gymnasium. Mindestens neun Jahre lang müssen Kinder diese allgemeinen Schulen besuchen.

Schulpflichtig sind Kinder und Jugendliche grundsätzlich, bis sie 18 Jahre alt sind.

Nach der neunten oder zehnten Klasse machen viele Schüler eine Ausbildung, in der sie einen Beruf erlernen. In dieser Zeit gehen sie nicht mehr auf eine allgemeine Schule, sondern sie besuchen regelmäßig den Unterricht an einer Berufsschule.