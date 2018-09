Wie schwer sind eure Schulranzen?

In fast allen deutschen Bundesländern sind die Sommerferien vorbei und die Schule ist wieder losgegangen. Das heißt nicht nur Hausaufgaben machen und Schulbank drücken, sondern auch wieder den Schulranzen tragen.

Viele von euch kennen vielleicht die Faustregel: Ein gepackter Ranzen darf höchstens so schwer sein wie zehn Prozent des Körpergewichtes des Kindes. Ein zehnjähriges Kind zum Beispiel wiegt ungefähr 32 Kilogramm. Nach dieser Rechnung dürfte der Ranzen nicht mehr als 3,2 Kilogramm wiegen. Doch oft wiegt der Ranzen oder Rucksack viel mehr. Dann ist es umso wichtiger, den Ranzen richtig zu packen.