ZDFtivi | logo! - Schwere Schulranzen und Rucksäcke

Viele von euch haben ziemlich schwere Schulranzen oder Rucksäcke. Das kann sogar gefährlich sein für den Rücken. Wie schwer eure Ranzen sein dürfen und was man dagegen tun kann, das hat logo! an der Wöhlerschule in Frankfurt am Main getestet.