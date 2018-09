So packt ihr euren Schulranzen richtig

Das Gewicht in eurem Schulranzen muss so verteilt werden, dass der Ranzen gerade am Rücken anliegt und nicht nach hinten oder zur Seite zieht. Dabei gilt: Schweres nach hinten, leichte Sachen nach vorne. Schwere Schulbücher zum Beispiel sollten sich nah am Rücken befinden, also an die Rückwand des Schulranzens. Leichtere Hefte und Mäppchen können nach vorne. Die Trinkflasche ist am besten in einer der Seitentaschen aufgehoben.