Proteste gegen eine Bildungsrefom in Polen im vergangenen Jahr. Quelle: dpa

Wenn die Sommerferien vorbei sind und das neue Schuljahr beginnt, gibt es in der Schule oft Veränderungen. Das können zum Beispiel neue Mitschüler in der Klasse sein oder ein neuer Klassenlehrer.



Auch in Polen beginnt in dieser Woche das neue Schuljahr. Für die polnischen Schüler und Lehrer sind die Veränderungen in diesem Jahr aber sehr viel größer. Der Grund dafür ist ein neues Schulgesetz.