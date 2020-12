Schon vor einigen Wochen hatten sie beschlossen, dass die Weihnachtsferien in allen Bundesländern ein paar Tage früher starten sollen: und zwar am 19. Dezember. Einigen Bundesländern ist das aber wegen der steigenden Infektionszahlen nicht genug. Sachsen hat zum Beispiel als erstes Bundesland beschlossen, dass die Schulen schon eine Woche früher schließen sollen. Denn dort gibt es gerade besonders viele Ansteckungen mit dem Coronavirus. In Sachsen bleiben also ab Montag, den 14. Dezember, Schulen, Kindergärten und Horte bis mindestens zum 8. Januar dicht.



Das bedeutet aber nicht, dass man dort längere Weihnachtsferien hat, sondern dass Schülerinnen und Schüler zurück ins Homeschooling gehen - also von zuhause aus am Unterricht teilnehmen. So erhoffen sich viele, dass die Ansteckungen mit dem Coronavirus weniger werden. Und weil die Kinder schon fast zwei Wochen vor dem Weihnachtsfest zuhause bleiben, ist das sogar für das gemeinsame Liedersingen mit Oma und Opa unterm Tannenbaum sicherer.