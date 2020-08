Jeder Grundschüler soll mindestens vier Stunden am Tag in die Schule gehen. In den weiterführenden Schulen sind es fünf Stunden. In vielen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es sogar noch länger Unterricht vor Ort in der Schule. Um die Ansteckungs-Gefahr zu verringern, werden die Schüler in feste Gruppen eingeteilt, die sich in der Schule nicht begegnen sollen. In diesen Gruppen gelten keine Abstandsregeln. Im Schulbus, wo alle zusammen sein werden, müssen alle eine Maske tragen.