Viele von ihnen wollen zum Beispiel, dass ein sogenannter Wechselunterricht eingeführt wird - also dass die Hälfte einer Klasse in der Schule unterrichtet wird, während die andere Hälfte von Zuhause am Computer am Unterricht teilnimmt. Das soll dann wochenweise wechseln. An einigen Schulen in Deutschland gibt es das auch schon. Denn ansonsten sind die Klassenzimmer in vielen Schulen ganz schön voll, sodass es schwierig ist, einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Das Wechselmodell würde dafür sorgen, dass die Gefahr, sich mit dem Virus anzustecken, geringer ist und dass der Mindestabstand wieder eingehalten werden kann. Außerdem könnten Kontaktpersonen leichter nachverfolgt werden.