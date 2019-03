Vor allem in der Stadt Hildesheim in Niedersachsen haben sich in den vergangenen Wochen die Masern ausgebreitet. Insgesamt haben sich bisher 26 Menschen angesteckt - viele davon sind Schüler. An den Schulen, an denen es mehrere Masernfälle gab, dürfen im Moment deshalb nur Schüler in den Unterricht gehen, die auch geimpft sind. Wer nicht gegen Masern geimpft ist, darf nicht in die Schule kommen. Damit will man verhindern, dass sich noch mehr Schüler mit der Krankheit anstecken.