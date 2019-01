Der Fall ist schon ein paar Jahre her, aber er hat die Gerichte bis jetzt beschäftigt. Und darum ging es: Im Jahr 2012 wurden die beiden Kinder des Paares aus der Familie geholt und vorübergehend in einem Heim untergebracht. Das hatte ein deutsches Familiengericht entschieden, weil die Eltern die Kinder nicht zur Schule schickten, sondern zuhause unterrichteten. Drei Wochen lang blieben die Kinder im Heim - bis die Eltern versprachen, dass die Kinder in Zukunft die Schule besuchen.