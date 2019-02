In den meisten Bundesländern sind die Empfehlungen der Grundschulen nicht verpflichtend. Eltern können Kinder also auch für eine andere Schulform anmelden, als von der Grundschule vorgeschlagen. Die genauen Regeln sind von Bundesland zu Bundesland allerdings unterschiedlich. Das hat damit zu tun, dass Schulangelegenheiten Sache der Bundesländer sind - die Bundesregierung darf sich nicht einmischen. Föderalismus nennt man das. So kommt es auch, dass die Grundschule in manchen Bundesländern vier Jahre dauert und in anderen sechs.